Российский посол Галузин Токио: "Санкции не останутся без ответа"

Посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что Россия не оставит "без ответа" дополнительные санкции, которые планирует ввести Токио в отношении Москвы. Как подчеркнул представитель дипмиссии, и реакция, может быть достаточно "серьёзной".

Кроме того, Галузин отметил, что такие шаги со стороны японского правительства никак не способствуют укреплению отношений между двумя государствами.

"Недавно я заявил высокопоставленным представителям японского правительства о том, что, такие действия не останутся без ответа. Ответ будет, и я полагаю, он будет серьёзным. Я уверен, что, занимая такую позицию, правительство Японии не способствует развитию дружественных двусторонних отношений между странами", — цитирует дипломата РИА Новости.

Кроме того, посол подчеркнул, что такая мера не помогает странам прийти к решению главного вопроса по заключению мирного договора между Токио и Москвой.

Что конкретно имел в виду Галузин под "серьёзным ответом", он не уточнил.

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