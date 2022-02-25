Володин назвал три роковые ошибки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сделал немало ошибок, которые и привели к такому печальному завершению карьеры. И при этом три ошибки были роковые. Такое мнение высказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Депутат отметил, что США, продвигая свои интересы в странах бывшего СССР, делают ставку на неопытных и безответственных политиков, например на Саакашвили в Грузии или Зеленского на Украине. Последний — актёр, игравший президента в кино, однако в жизни всё оказалось намного сложнее. И теперь британский премьер Джонсон предлагает Зеленскому убежище.

Володин считает, что даже такие ошибки Зеленского, как посадки неугодных политиков, закрытие СМИ и благосклонность к националистам вряд ли привели бы к такому концу. Однако три роковые ошибки он всё-таки сделал.

Первая — это то, что Украина не проводила собственную независимую политику, а прогибалась под Европу и США. Зеленский сделал ставку на Брюссель и Вашингтон, забыв об интересах своих граждан, и вместо того, чтобы сделать страну нейтральной, фактически втянул её в НАТО, заметил Володин.

Вторая фатальная ошибка, по словам политика, состоит в том, что Зеленский, получив в наследство проблему Донбасса, так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР и, похоронив, таким образом, Минские соглашения.

И третья ошибка — это угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия, которые стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира, заключил спикер Госдумы.

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