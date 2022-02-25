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Автор Дмитрий Плотников

Турция отказала Украине: Дарданеллы закрыты не будут

Политика

Анкара отказала Киеву в её просьбе закрыть проливы для кораблей Российской Федерации. 

Турция отказала Украине: Дарданеллы закрыты не будут

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу дал свой комментарий по просьбе Украины закрыть проливы для кораблей России.

"Турция, как не воюющая сторона согласно Конвенции Монтрё может закрыть проливы для военных кораблей воюющих государств, но даже в таком случае у России есть право проходить проливы. Конвенция предусматривает возвращение военного флота на базу", — заявил глава МИД Турции.

Накануне посол Украины в Турции Василий Боднар в Твиттере призвал Анкару закрыть для РФ пролив Дарданеллы.

"... помогите Украине. Мы требуем закрытия Дарданелл. Мы хотим, чтобы против российской стороны были введены санкции. Мы требуем ареста акций россиян здесь", – написал посол.

Согласно Конвенции Монтре 1936 г., Турция контролирует Босфорский пролив и Дарданеллы и может регулировать транзит военных кораблей, закрывать проливы для иностранных судов в военное время.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы турция
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