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Автор Екатерина Широкова

Росавиация пригрозила Британии из-за "Аэрофлота" зеркальными санкциями

Политика

Росавиация направила авиавластям Великобритании уведомление о том, что Россия оставляет за собой право ответить на введённые санкции против "Аэрофлота" зеркально. Кроме того, в ведомстве подчеркнули необходимость соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении.

Росавиация пригрозила Британии из-за "Аэрофлота" зеркальными санкциями

В Росавиации подчеркнули, что озвученные ограничения в отношении российского авиаперевозчика нарушают соглашение между странами.

"Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний", — цитирует текст уведомления РИА Новости.

Как подчеркнули в ведомстве, только сегодня британские авиалинии должны выполнить 70 транзитных рейсов в российском воздушном пространстве. Кроме того, запланированы два прямых рейса по маршруту Москва — Лондон.

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Почему западные санкции НЕ РАБОТАЮТ? Простой ответ
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы аэрофлот росавиация великобритания
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