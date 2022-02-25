Росавиация пригрозила Британии из-за "Аэрофлота" зеркальными санкциями

Росавиация направила авиавластям Великобритании уведомление о том, что Россия оставляет за собой право ответить на введённые санкции против "Аэрофлота" зеркально. Кроме того, в ведомстве подчеркнули необходимость соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что озвученные ограничения в отношении российского авиаперевозчика нарушают соглашение между странами.

"Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний", — цитирует текст уведомления РИА Новости.

Как подчеркнули в ведомстве, только сегодня британские авиалинии должны выполнить 70 транзитных рейсов в российском воздушном пространстве. Кроме того, запланированы два прямых рейса по маршруту Москва — Лондон.

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