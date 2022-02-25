Иностранные чиновники уходят из советов директоров российских корпораций

Бывшие европейские чиновники начали уходить из советов директоров российских полностью или частично контролируемых государством компаний после того, как Россия начала спецоперацию по принуждению Украины к миру.

Так, в четверг экс-канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что подал в отставку с поста члена совета директоров РЖД из-за предполагаемой причастности компании к "военной логистике”.

"Сегодня рано утром я проинформировал органы ОАО " РЖД " о том, что немедленно прекращаю полномочия в совете директоров. Со вчерашнего вечера РЖД фактически стала частью военной логистики. Я глубоко сожалею об этом”, — цитирует Керна австрийская газета Der Standard.

Вторым заявление об уходе подал экс-премьер-министр Финляндии Эско Ахо. Он освободил кресло в совете директоров Сбербанка:

"Я сегодня инициировал меры по выходу из совета директоров”, — сообщил Ахо финской газете Turun Sanomat.

Несколько менее "именитых" иностранцев также покинули российские компании в четверг.