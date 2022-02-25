Бывшие европейские чиновники начали уходить из советов директоров российских полностью или частично контролируемых государством компаний после того, как Россия начала спецоперацию по принуждению Украины к миру.
Так, в четверг экс-канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что подал в отставку с поста члена совета директоров РЖД из-за предполагаемой причастности компании к "военной логистике”.
"Сегодня рано утром я проинформировал органы ОАО " РЖД " о том, что немедленно прекращаю полномочия в совете директоров. Со вчерашнего вечера РЖД фактически стала частью военной логистики. Я глубоко сожалею об этом”, — цитирует Керна австрийская газета Der Standard.
Вторым заявление об уходе подал экс-премьер-министр Финляндии Эско Ахо. Он освободил кресло в совете директоров Сбербанка:
"Я сегодня инициировал меры по выходу из совета директоров”, — сообщил Ахо финской газете Turun Sanomat.
Несколько менее "именитых" иностранцев также покинули российские компании в четверг.
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