Политолог: "Никакой полномасштабной войны не будет"

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш считает, что никакой полномасштабной войны на Украине не будет.

В четверг президент России Владимир Путин объявил о начале о начале специальной военной операции. Глава государства отметил, что "её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Кирилл Коктыш считает, что заявлять о полномасштабной войне нет оснований, поскольку не приходится говорить об особой любви украинцев к нынешнему режиму. Поэтому нет оснований ожидать затяжных военных действий, считает эксперт.

"Тем более что стоит задача не оккупации Украины, а денацификации ее режима", — отметил он.

Относительно реакции Запада, отмечает политолог, "то тут у него есть риск перегнуть палку с санкциями: избиратели не любят политиков-неудачников, особенно если им приходится вследствие их неудач нести убытки".

"А украинская ситуация с большой вероятностью будет воспринята на Западе как поражение, обвинять в котором, при невозможности решить "проблему России", будут собственных политиков, изначально избравших неправильную стратегию", — цитирует эксперта telegram-канал "Незыгарь".

"Второе — после Афганистана — поражение НАТО автоматически будет ставить вопрос об эффективности и этой организации, и евроатлантической солидарности как таковой", — отметил Кирилл Коктыш.

"И эти вопросы будут входить в публичное поле, как оно обычно и происходит, во время предвыборных кампании — а они в этом году пройдут во Франции и в Италии, где достаточно и экономических, и исторических оснований для скептицизма в отношении США и их эффективности", — считает политолог.