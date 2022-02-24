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Автор Николай Ткаченко

В Киеве ввели комендантский час

Политика

В Киеве с 24 февраля вводится комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 7:00. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в своём Facebook.

Чиновник отметил, что это вынужденный шаг, необходимый однако в сложившихся условиях для безопасности жителей столицы.

По его словам, во время комендантского часа не будет работать общественный транспорт, но станции метро будут доступны в круглосуточном режиме в качестве мест для укрытия.

Мэр обратился с просьбой ко всем киевлянам вовремя вернуться домой. Для крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работники критической смены инфраструктуры будут обязаны иметь документы, удостоверяющие личность, пояснил Кличко.

Кроме того, также появились сообщения о введении комендантского часа с 22.00 до 6.00 в Днепре и области.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы киев украина виталий кличко
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