Поклонская призвала Зеленского сложить оружие

Экс-депутат Госдумы, заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская обратилась к русскому и украинскому народам в связи с началом спецоперации России на Украине. Она отметила в своём Telegram-канале, что конфликт не может длиться вечно и должен чем-то закончиться.

Поклонская заметила, что гордится своей украинскими корнями и добавила, что оставалась бы и сейчас прокурором Крыма, если бы не преступный киевский режим, установившийся после госпереворота 2014.

"Обращаюсь к русским и украинцам. Мы родные, хоть и живём в разных государствах. Мы все разные, и в этом наша уникальность. Розмовляємо мы или говорим — от этого становимся лишь привлекательнее друг для друга. Зеленский прекрасно понимает, что сегодня толкает свой собственный народ в пучину кровопролития. Оценив обстановку, ему следует сложить оружие и сесть за стол переговоров, привлечь к ответственности государственных военных преступников, издевавшихся над людьми в Киеве, сжигавших живьём людей в Одессе и бомбивших Донбасс. По всей видимости, он не может этого сделать, потому что сам является заложником в руках этих преступников", — написала экс-депутат Госдумы.

По её мнению, остановиться могут люди. Она призвала украинцев не брать в руки оружие, а сдавать его.

"Пусть киевская власть не прячется за спинами простых людей, а несёт ответственность за преступления, совершаемые против украинцев с 2014 года. Нам нечего делить. Вспомните, что мы — один народ, и все хотим мира! Все народы России желают мира и восстановления Украине", — заключила Наталья Поклонская.

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