Владимир Путин планирует встретиться с одним из губернаторов

Президент России Владимир Путин работает в Кремле в обычном графике, несмотря на объявленную спецоперацию в республиках Донбасса.

У главы государства запланированы рабочие встречи. Он уже принял премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, региональную проблематику и ситуацию в Южной Азии, информировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также, по данным высокопоставленного источника, Путин планирует в ближайшее время провести встречу с одним из российских губернаторов. Ожидается, что он обсудит актуальные проблемы с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Ранее Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсудили события, которые происходят вокруг Украины.