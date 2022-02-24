СБУ в панике сжигает документы прямо на улице Киева

Служба безопасности Украины в панике сжигает свои документы прямо на улице в центре Киева.

В видеохостинге Youtube размещен ролик, где СБУ сжигает свидетельства многочисленных преступлений за время правления "постмайданного" правительства. Видно, что сотрудники Службы развели большой костёр и бросают папки с бумагами.

Киевляне, проживающие в соседних домах, говорят, что СБУшники приставили к балконам гражданских людей лестницы, чтобы успеть сбежать через жилые дома, если офис Службы безопасности Украины будет уничтожен.

В другом видео, снятом местными жителями, можно видеть, как военный Украины бросает документы в горящую урну у аэропорта в Жулянах. Скорее всего, так военнослужащие готовятся к сдаче города.

Ранним утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. При этом Владимир Путин подчеркнул, что у РФ нет цели оккупировать территорию. В Министерстве обороны отмечают, что мирному населению ничего не угрожает, удары наносят точечно по аэродромам и объектам противовоздушной обороны.

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