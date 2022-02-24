Психолог объяснил, как сохранить спокойствие на фоне происходящего на Украине

Оценивать ситуацию, происходящую на Украине, в ближайшие дни не нужно, а лучше просто наблюдать. Кроме того, не стоит озлобляться и создавать себе образ врага в условиях обострения общественно-политической обстановки в стране. Такой совет дал психолог, доктор наук Андрей Зберовский в интервью Пятому каналу.

Специалист также призвал не пугать военными картинками из прошлого и не накручивать себя образами Великой Отечественной войны, о которой многие люди слышали с детства.

По словам психолога, ситуация сейчас совершенно иная. Он считает, что войны, такой как она была раньше, не будет. И хлебные карточки с бомбардировкой городов нам не грозят.

Доктор наук заметил, что не нужно менять деньги на доллары и запасать гречку, так как это будет только способствовать всеобщей истерии. Успокаивать, по его мнению, должно и то, что в мире никто не заинтересован в войне, в том числе во всей Европе и Азии.

Военная операция будет достаточно быстрой и завершится в течение месяца, считает Зберовский.

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