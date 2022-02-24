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Автор Дмитрий Плотников

Кремль:необходимо зачистить Украину от нацистов

Политика

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что нужно зачистить Украину от нацистов.

Кремль:необходимо зачистить Украину от нацистов

Цель военной специальной операции Российской Федерации — денацификация Украины, идеально было бы зачистить её от нацистов, заявил пресс-секретарь президента.

"В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии", — сказал Дмитрий Песков представителям СМИ, отвечая на вопрос, как нужно понимать формулировку денацификация и считают ли необходимым сменить украинское правительство.

Также пресс-секретарь президента РФ не стал пояснять, считают ли украинского президента Владимира Зеленского "пронацистски настроенным".

"Я воздержусь здесь от каких-то других разъяснений", — ответил Песков.

Также в Кремле сообщили, что будет определять сроки спецоперации армии России на Украине. Сроки определяются результативностью и будут определяться Верховным главнокомандующим, отметил.

Он добавил, что первоисточником в этих вопросах должны быть военные РФ, ведь именно они занимаются проведением спецоперации.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы дмитрий песков
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