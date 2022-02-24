Минобороны Румынии сообщило о принудительной посадке истребителя Су-27 украинских ВВС.
Сегодня, 24 февраля утром военный самолет несанкционированно вошел в воздушное пространство Румынии с севера, гдн и был перехвачен двумя истребителями F-16 местных ВВС и в 06:05 по местному времени его посадили на авиационную базе Бакэу.
А сам лётчик после приземления сдался властям Румынии.
"После приземления украинский военный летчик предоставил себя в распоряжение румынских властей, будут приняты необходимые в таких ситуациях юридические меры…
Румынские военные самолеты строго выполняли международные процедуры и правила", — сказано в сообщении.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что сбила два украинских самолёта Су-24 в районе Смелого и Степового.
Также НМ Луганской народной республики рассказали о сбитых двух беспилотниках Bayraktar TB2 под Счастьем.
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