EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше

Политика

Россия начала в четверг утром специальную операцию на Украине. Массированные удары наносятся по военной инфраструктуре страны. Но как могут развиваться события дальше. Свой прогноз сделал военный журналист, полковник запаса Михаил Ходарёнок в эфире YouTube-канала Соловьёв LIVE.

Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше

Эксперт отметил, что судить о вероятном развитии событий по первым часам представляется несколько затруднительным в виду неполной информации. Однако некоторые выводы уже можно сделать.

Во-первых, ВС России нанесли удары в первую очередь по аэродромной сети ВС Украины, рассказал аналитик. Делается это, по его словам, для того, чтобы вывести из строя взлётно-посадочные полосы, чтобы сделать потом невозможным как боевое применение ВВС Украины, так и переброску средств и подкрепления самолётами военно-транспортной авиации.

Одновременно с этим были нанесены удары по складам и военным базам, добавил журналист. И это также сделано с целью лишить Украину материально-технических запасов.

Наконец, были нанесены удары по пунктам военного управления, чтобы парализовать командование ВС Украины, заметил Ходарёнок.

По его мнению, далее всё будет определяться полученными данными разведки, то есть насколько результативным был удар, и насколько возможности украинских ВС уменьшились. Если Верховный Главнокомандующий говорил о том, что целью этой операции является демилитаризация и денацификация Украины, то задачи, поставленные перед российской армией, достаточно объёмные, добавил военный обозреватель.

Аналитик считает, что вся эта спецоперация не продлится дольше нескольких недель, а, может быть, и ещё меньше.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Срочно | Россия начала военную спецоперацию | Демилитаризация Украины | Полный контакт
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина
Sberbank
Новости
Захарова высмеяла обещание Лондона поддержать Киев: "Вы уже помогли. Отдыхайте"
Лукашенко рассказал о подробностях разговора с Путиным по ситуации на Украине
Минобороны РФ: украинские военные массово покидают позиции, бросая оружие
Истребитель ВВС Украины Су-27 сбежал в Румынию
Пушилин: города Донецкой народной республики в ближайшее время будут освобождены
Какая роль в спецоперации с Украиной отведена Белоруссии
Минобороны РФ опровергло заявление ВСУ о сбитых российских самолётах
Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше
Макрон раскритиковал операцию РФ на Украине: "Россия начала войну"
Штаб объединённых сил Украины в Донбассе практически уничтожен
Популярное
Мир. Новости мира
Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине

45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.

Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
Политика. Новости и аналитика
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что определило судьбу Украины: "Окажется на свалке истории"
Бывший СССР
Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно
Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский Любовь Степушова Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно Любовь Степушова Ирина Шлионская Какие фильмы ужасов были основаны на реальных фактах? Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Мир. Новости мира
Украинский политик Буймистер нашла способ остановить "вторжение" России
В Луганске произошёл теракт: рядом с троллейбусным депо прогремел взрыв
Мир. Новости мира
В Луганске произошёл теракт: рядом с троллейбусным депо прогремел взрыв
Последние материалы
Штаб объединённых сил Украины в Донбассе практически уничтожен
Народная милиция ДНР: солдаты ВСУ попросили открыть гуманитарный коридор
О стратегии РФ в спецоперации на Украине: "Декоммунизация и демилитаризация"
На Украине рассказали, сколько человек погибли в результате обстрелов
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Позиции Беглова снова упали в независимом рейтинге "Биржи губернаторов"
Тікати: радикалы разбегаются с Украины, а Киев имитирует зачистку националистов
Полковник Баранец оценил решение начать спецоперацию на Украине
Народная Милиция ЛНР: солдаты ВСУ в массовом порядке покидают передовые позиции
Силовики ЛНР сообщили, что сбили два украинских Су-24 и два беспилотника
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников