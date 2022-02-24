Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше

Россия начала в четверг утром специальную операцию на Украине. Массированные удары наносятся по военной инфраструктуре страны. Но как могут развиваться события дальше. Свой прогноз сделал военный журналист, полковник запаса Михаил Ходарёнок в эфире YouTube-канала Соловьёв LIVE.

Эксперт отметил, что судить о вероятном развитии событий по первым часам представляется несколько затруднительным в виду неполной информации. Однако некоторые выводы уже можно сделать.

Во-первых, ВС России нанесли удары в первую очередь по аэродромной сети ВС Украины, рассказал аналитик. Делается это, по его словам, для того, чтобы вывести из строя взлётно-посадочные полосы, чтобы сделать потом невозможным как боевое применение ВВС Украины, так и переброску средств и подкрепления самолётами военно-транспортной авиации.

Одновременно с этим были нанесены удары по складам и военным базам, добавил журналист. И это также сделано с целью лишить Украину материально-технических запасов.

Наконец, были нанесены удары по пунктам военного управления, чтобы парализовать командование ВС Украины, заметил Ходарёнок.

По его мнению, далее всё будет определяться полученными данными разведки, то есть насколько результативным был удар, и насколько возможности украинских ВС уменьшились. Если Верховный Главнокомандующий говорил о том, что целью этой операции является демилитаризация и денацификация Украины, то задачи, поставленные перед российской армией, достаточно объёмные, добавил военный обозреватель.

Аналитик считает, что вся эта спецоперация не продлится дольше нескольких недель, а, может быть, и ещё меньше.

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