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Автор Елена Былкина

Какая роль в спецоперации с Украиной отведена Белоруссии

Политика

Александр Лукашенко ранее заявлял о готовности Белоруссии вступить в военный конфликт, следуя указаниям РФ. Какова роль Белоруссии в военном наступлении на Украину?

Какая роль в спецоперации с Украиной отведена Белоруссии

РУССТРАТ назвал действия РФ на Украине "принудительной утилизацией всей военной украинской инфраструктуры".

"Белоруссия рассматривается в этой ситуации, как фактор с нависающим "балконом" совместных армий РФ и РБ. То будет иметь сдерживающий эффект, вероятнее, без захода на окраинную территорию. Но может быть, по ситуации, использована ракетная и артиллерийская составляющая", — гласит текст материала Института Института международных политических и экономических стратегий.

Объявление войны в материале называется "первым шагом на пути к возобновлению стратегического паритета в Европе".

Причиной конфликта называется нежелание Киева выполнять требования Москвы.

Среди требований России было:

  • Признание Украиной российского Крыма;
  • Отвод войск за границы областей;
  • Демилитаризация страны.

Ни один из этих пунктов Зеленский не выполнил. Ответом стала военная спецоперация.

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«Грады пошли»: видео из Мариуполя после объявления военной спецоперации по защите Донбасса
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
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