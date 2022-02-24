Александр Лукашенко ранее заявлял о готовности Белоруссии вступить в военный конфликт, следуя указаниям РФ. Какова роль Белоруссии в военном наступлении на Украину?
РУССТРАТ назвал действия РФ на Украине "принудительной утилизацией всей военной украинской инфраструктуры".
"Белоруссия рассматривается в этой ситуации, как фактор с нависающим "балконом" совместных армий РФ и РБ. То будет иметь сдерживающий эффект, вероятнее, без захода на окраинную территорию. Но может быть, по ситуации, использована ракетная и артиллерийская составляющая", — гласит текст материала Института Института международных политических и экономических стратегий.
Объявление войны в материале называется "первым шагом на пути к возобновлению стратегического паритета в Европе".
Причиной конфликта называется нежелание Киева выполнять требования Москвы.
Среди требований России было:
Ни один из этих пунктов Зеленский не выполнил. Ответом стала военная спецоперация.
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