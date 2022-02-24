РУССТРАТ перечислил темы, которые Владимир Путин обсуждал на заседании Совбеза. Сообщается, что заранее была проведена колоссальная подготовительная работа.
На сайте Института международных политических и экономических стратегий говорится, что на Совбезе РФ не ограничились лишь признанием независимости ЛНДР.
По данным РУССТРАТА, существует цель нейтрализации ВСУ.
"Демилитаризация — словами Путина. Насильная или добровольная — выбирать киевским властям", — заявляется в материале.
Ставится задача о переформатировании постмайданной украинской государственности.
"Вы хотели декоммунизации? Вы её получите", — напоминают слова Путина из речи после совещания в Совбезе.
В материале утверждается, что после урегулирования ситуации на Украине придёт очередь Европы.
"Именно расстановка сил на европейской части континента и является ключевой задачей. Через тактические ходы по Украине достигается поэтапное её решение. После чего придет пора ходов стратегических. Это всего лишь одно из полей "Новой Большой Игры"", — заявляет РУССТРАТ.
Признание ЛНР и ДНР в материале называют "блестящим дипломатическим блицкригом".
"И если драка неизбежна — бей первым. Тогда есть все предпосылки выиграть на одной доске и добиться паритета на другой", — гласит текст статьи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.