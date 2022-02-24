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Автор Елена Былкина

О стратегии РФ в спецоперации на Украине: "Декоммунизация и демилитаризация"

Политика

РУССТРАТ перечислил темы, которые Владимир Путин обсуждал на заседании Совбеза. Сообщается, что заранее была проведена колоссальная подготовительная работа.

О стратегии РФ в спецоперации на Украине: "Декоммунизация и демилитаризация"

На сайте Института международных политических и экономических стратегий говорится, что на Совбезе РФ не ограничились лишь признанием независимости ЛНДР.

По данным РУССТРАТА, существует цель нейтрализации ВСУ.

"Демилитаризация — словами Путина. Насильная или добровольная — выбирать киевским властям", — заявляется в материале.

Ставится задача о переформатировании постмайданной украинской государственности.

"Вы хотели декоммунизации? Вы её получите", — напоминают слова Путина из речи после совещания в Совбезе.

В материале утверждается, что после урегулирования ситуации на Украине придёт очередь Европы.

"Именно расстановка сил на европейской части континента и является ключевой задачей. Через тактические ходы по Украине достигается поэтапное её решение. После чего придет пора ходов стратегических. Это всего лишь одно из полей "Новой Большой Игры"", — заявляет РУССТРАТ.

Признание ЛНР и ДНР в материале называют "блестящим дипломатическим блицкригом".

"И если драка неизбежна — бей первым. Тогда есть все предпосылки выиграть на одной доске и добиться паритета на другой", — гласит текст статьи.

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Военная операция России на Украине: ракетные удары, закрытые аэропорты // Спецэфир RTVI
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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