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Автор Дмитрий Плотников

Силовики ЛНР сообщили, что сбили два украинских Су-24 и два бесплотника

Политика

Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что сбила два украинских самолёта Су-24 в районе Смелого и Степового.

Силовики ЛНР сообщили, что сбили два украинских Су-24 и два бесплотника

Также в ведомстве рассказали о сбитых двух беспилотниках Bayraktar TB2. БПЛА сбили под Счастьем.

В последние недели ситуация в ЛДНР обострилась: Украина сосредоточила на линии соприкосновения большую часть Вооруженных сил и с применением запрещенной техники регулярно обстреливала ополченцев,. Из-за угрозы вторжения Республики начали эвакуацию детей, женщин и стариков в российские регионы. 

19 февраля главы самопровозглашенных республик обратились к РФ с просьбой признать их независимость.
 
А 21 февраля в телеобращении президент Владимир Путин заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в регионе. Путин пояснил, что принял такое решение, потому что те, кто встал на путь кровопролития и беззакония, не признают другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

Вчера, 23 февраля лидеры ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Киева.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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