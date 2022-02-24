Силовики ЛНР сообщили, что сбили два украинских Су-24 и два бесплотника

Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что сбила два украинских самолёта Су-24 в районе Смелого и Степового.

Также в ведомстве рассказали о сбитых двух беспилотниках Bayraktar TB2. БПЛА сбили под Счастьем.

В последние недели ситуация в ЛДНР обострилась: Украина сосредоточила на линии соприкосновения большую часть Вооруженных сил и с применением запрещенной техники регулярно обстреливала ополченцев,. Из-за угрозы вторжения Республики начали эвакуацию детей, женщин и стариков в российские регионы.

19 февраля главы самопровозглашенных республик обратились к РФ с просьбой признать их независимость.



А 21 февраля в телеобращении президент Владимир Путин заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в регионе. Путин пояснил, что принял такое решение, потому что те, кто встал на путь кровопролития и беззакония, не признают другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

Вчера, 23 февраля лидеры ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Киева.