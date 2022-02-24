Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО Украины подавлены

Средства ПВО — противовоздушной обороны армии Украины подавлены. Это сегодня, 24 февраля сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Там отметили, что военнослужащие погранслужбы Украины никакого сопротивления подразделениям армии РФ не оказывают.

"Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выедена из строя", — заявили в Минобороны.

Информация СМИ Запада о якобы сбитом над Украиной российском самолете не соответствует действительности, подчеркнули в министерстве.

Ранее в вМО заявили, что армия РФ не наносит ударов по городам Украины, угрозы гражданскому населению нет. В военном ведомстве отметили, что высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: аэродромы, авиация, объекты ПВО.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите ДНР и ЛНР. По его словам, обстоятельства требуют от Кремля решительных и срочных действий, так как Республики обратились к России за помощью.

Путин особо подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация Украины, но Россия будет стремиться к ее демилитаризации.