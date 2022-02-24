EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Войска ЛНР начали штурм донбасского города Счастье

Политика

Подразделения Народной милиции ЛНР начали штурм города Счастье, находящегося на территории, контролируемой Киевом. Об этом сообщил советник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселёв.

Войска ЛНР начали штурм донбасского города Счастье

Советник министра внутренних дел также заявил, что настал момент истины.

"Вот и настал момент истины, идем врезаться в город Счастье… Штурмовые отряды готовы", — пишет глава МВД в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 24 февраля утром, российский президент Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по защите Донбасса. Лидер РФ подчеркнул, что невозможно без сострадания смотреть на то, что происходит в регионе.

Обострение там началось в феврале, когда Народная милиция ополченцев стала фиксировать приезд на Украину наёмников-диверсантов. А Запад на фоне непрекращающейся истерии о готовящемся "вторжении" РФ на Украину стал отправлять им вооружение и технику, несмотря на то, что Кремль не раз подчёркивал: Россия не имеет планов нападения.

В результате Киев начал в усиленном режиме обстреливать ДНР и ЛНР. После чего главы Республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили Путина признать независимость ЛДНР. 21 февраля президент России подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы лнр луганск
Новости
В ЛНР заявили о начале операции по освобождению своих территорий
Украина заявила об нападении России «при поддержке Белоруссии»
Генштаб ВСУ: Россия начала интенсивный обстрел Украины вдоль границы
Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО Украины подавлены
Министр обороны Украины заверил, что ситуация в стране под полным контролем
Войска ЛНР начали штурм донбасского города Счастье
Совбез ООН осуждает решение Путина по Украине. Небензя спокоен как скала
Бои идут по всей линии соприкосновения в ДНР, заявил Басурин
В Луганской и Черкасской областях Украины объявили эвакуацию
Онколог объяснил, как хронические заболевания могут перейти в рак
Популярное
Мир. Новости мира
Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине

45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.

Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
Политика. Новости и аналитика
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
Мир. Новости мира
В Луганске произошёл теракт: рядом с троллейбусным депо прогремел взрыв
Бывший СССР
Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно
Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский Любовь Степушова Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно Любовь Степушова Ирина Шлионская Какие фильмы ужасов были основаны на реальных фактах? Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Украинский политик Буймистер нашла способ остановить "вторжение" России
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что определило судьбу Украины: "Окажется на свалке истории"
Зеленский эмоционально обратился к россиянам
Мир. Новости мира
Зеленский эмоционально обратился к россиянам
Последние материалы
Министр обороны Украины заверил, что ситуация в стране под полным контролем
Войска ЛНР начали штурм донбасского города Счастье
Совбез ООН осуждает решение Путина по Украине. Небензя спокоен как скала
Бои идут по всей линии соприкосновения в ДНР, заявил Басурин
В Луганской и Черкасской областях Украины объявили эвакуацию
Онколог объяснил, как хронические заболевания могут перейти в рак
Россия не планирует завоёвывать Украину, заявили в Госдуме: "Мы хотим помочь"
Власти Киева рекомендуют населению укрыться в бомбоубежищах
Кличко призвал киевлян оставаться дома: "Украина атакована агрессором"
Зеленский заявил о введении военного положения на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников