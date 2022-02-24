Войска ЛНР начали штурм донбасского города Счастье

Подразделения Народной милиции ЛНР начали штурм города Счастье, находящегося на территории, контролируемой Киевом. Об этом сообщил советник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселёв.

Советник министра внутренних дел также заявил, что настал момент истины.

"Вот и настал момент истины, идем врезаться в город Счастье… Штурмовые отряды готовы", — пишет глава МВД в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 24 февраля утром, российский президент Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по защите Донбасса. Лидер РФ подчеркнул, что невозможно без сострадания смотреть на то, что происходит в регионе.

Обострение там началось в феврале, когда Народная милиция ополченцев стала фиксировать приезд на Украину наёмников-диверсантов. А Запад на фоне непрекращающейся истерии о готовящемся "вторжении" РФ на Украину стал отправлять им вооружение и технику, несмотря на то, что Кремль не раз подчёркивал: Россия не имеет планов нападения.

В результате Киев начал в усиленном режиме обстреливать ДНР и ЛНР. После чего главы Республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили Путина признать независимость ЛДНР. 21 февраля президент России подписал указы о признании ДНР и ЛНР.