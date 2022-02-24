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Автор Денис Постольский

Евросоюз "пожалел" заразившегося коронавирусом Жириновского

Политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который проходит лечение от коронавируса и поэтому не голосовавший за признание ДНР и ЛНР, не попал в санкционный список Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный в официальном журнале ЕС.

Евросоюз "пожалел" заразившегося коронавирусом Жириновского

В списке значатся депутаты Госдумы, голосовавшие за признание Москвой ДНР и ЛНР. Так, ограничения введены против вернувшегося на заседание палаты после медобследования лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который отдал голос за соответствующее решение по Донбассу.

Жириновский не присутствовал на голосовании из-за коронавируса, следовательно, его имени в документе нет.

Вечером 21 февраля Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны. Он заявил, что Россия признаёт суверенитет ДНР и ЛНР. С главами республик Москва подписала соглашения о дружбе, партнёрстве и оказании взаимной помощи.

В ответ на это Евросоюз ввел против России санкции. Под ограничения попали банки, а также Сергей Шойгу, Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, Максим Решетников, представители командования ВС РФ, российские парламентарии.

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Автор: Денис Постольский, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы коронавирус владимир жириновский
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