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Автор Денис Постольский

Байден: Путин выбрал войну, которая приведет к человеческим жертвам

Политика

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям, сообщает ТАСС.

"Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом на действия России", — заявил глава Белого дома.

По его словам, 24 февраля он обратится к американцам с речью о дальнейших мерах, которые Вашингтон примет в отношении РФ.

Как отметил Байден, ночью он будет следить за ситуацией вокруг Украины и продолжает регулярно получать сведения о происходящем.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
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