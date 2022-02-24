Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям, сообщает ТАСС.
"Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом на действия России", — заявил глава Белого дома.
По его словам, 24 февраля он обратится к американцам с речью о дальнейших мерах, которые Вашингтон примет в отношении РФ.
Как отметил Байден, ночью он будет следить за ситуацией вокруг Украины и продолжает регулярно получать сведения о происходящем.
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45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.
45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.