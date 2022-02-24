США пригрозили ввести меры против «Сбера» и ВТБ «нажатием кнопки»

Американские власти в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины готовы ввести ограничительные меры против любого российского финансового учреждения, сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы готовы одним нажатием кнопки принять меры против двух крупнейших финансовых учреждений в России", — сказал он. По его словам, совокупные активы этих банков составляют $750 млрд, "это половина от всей банковской системы страны".

Представитель внешнеполитического ведомства не уточнил, какие конкретно банки имеет в виду. Однако ранее о готовности США "нажатием кнопки" ввести меры против крупных российских банков заявил заместитель помощника главы государства по нацбезопасности Далип Сингх. Он назвал "Сбербанк" и ВТБ.

Страны Евросоюза включили в свои списки ограничительных мер официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову, российского журналиста Владимира Соловьева, а также бизнесмена Евгения Пригожина и его родственников.

Также среди фигурантов списка называется глава Минобороны РФ Сергея Шойгу, глава Администрации президента РФ Антона Вайно, руководителя аппарата российского правительства Дмитрий Григоренко, председатель ВЭБ Игорь Шувалов.

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