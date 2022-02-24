Шойгу, Зюганов и банки: ЕС ввел новые антироссийские санкции

Евросоюз ввел ограничительные меры против России, сообщает ТАСС.

В списке значатся министр обороны РФ Сергей Шойгу, официальный представитель МИД России Мария Захарова, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Владимира Соловьева.

Кроме того, под ограничения попали вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр экономического развития Максим Решетников. Среди представителей командования ВС РФ в списке главком ВМФ РФ Николай Евменов, его заместитель Владимир Касатонов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровкин, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Санкции введены в отношении 300 российских парламентариев, в числе которых Петр Толстой, Алексей Пушков, Геннадий Зюганов.

ЕС ввел ограничения против банка "Россия", Промсвязьбанка, ВЭБ. РФ, "Агентства интернет-исследований".

Всем указанным лицам запрещен въезд в Евросоюз и доступ к его банковской системе.

Напомним, американский президент Джо Байден ввёл санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2", и её руководства. Глава государства заявил, что отдал соответствующий приказ администрации Белого дома.

Напомним, составлен рейтинг наиболее болезненных для России санкций. На первое место поставили остановку сертификации газопровода "Северный Поток-2".

На втором месте — запрет компаниям США покупать российские гособлигации и на вторичном рынке. Запрет действует с 1 марта. На третье место поставили санкции против ВЭБа и Промсвязьбанка (США).

Самым пугающим в этой истории могут быть отключения банка от долларовых расчётов, запрет корсчетов и т. п. Радует то, что пока санкции не коснулись государственных банков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен