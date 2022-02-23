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Автор Денис Постольский

Финляндия прогнозирует "большую войну" и намерена вступить в НАТО

Политика

Правительство Финляндии готово подать заявку на вступление в Североатлантический альянс, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра страны Санну Марин. Соответствующее заявление она сделала в парламенте.

"Угроза большой войны сейчас реальнее, чем когда-либо за долгие годы. (…) Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО", — сообщила она. Уточнаяется, что Финляндия вступит в НАТО, если "остро встанет вопрос о национальной безопасности".

Парламент в течение трех часов обсуждал вопросы внешней политики и политики безопасности.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что он не боится, что его страна может стать следующей, "если президент России Владимир Путин усилит военное обновление вокруг Украины". Однако, по его словам, обеспокоенность вызывает "общее состояние мира", который оказался в "ещё более холодной ситуации", чем во времена Холодной войны, поскольку напряжённость между Вашингтоном и Москвой достигла точки кипения:

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