Захарова, Соловьев, Шойгу… Раскрыты санкционные списки ЕС

Страны Евросоюза включили в свои списки ограничительных мер официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову, российского журналиста Владимира Соловьева, а также бизнесмена Евгения Пригожина и его родственников, сообщает The Guardian со ссылкой на проект санкций, фигуранты которого в настоящее время официально не объявлены.

По данным издания, Захарова, Соловьев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян включены в список как "российские пропагандисты". Так, RT "продвигал положительное отношение <…> к действиям сепаратистов на Донбассе". Пригожина хотя наказать как "создателя и неофициального руководителя" частной военной компании "Вагнер". Также под ограничения попали его супруга и мать.

Также среди фигурантов списка называется глава Минобороны РФ Сергея Шойгу, глава Администрации президента РФ Антона Вайно, руководителя аппарата российского правительства Дмитрий Григоренко, председатель ВЭБ Игорь Шувалов.

Напомним, Вашингтон и Евросоюз готовы совместно ввести новые санкции против России, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, который провел телефонные переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Отмечается, что это произойдет в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины.

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