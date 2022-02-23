Поклонская собрала одеяла и продукты для жителей Донбасса

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская выразила уверенность в том, что ни россияне, ни украинцы не хотят войны, сообщает ТАСС.

Она высказалась за скорейшее разрешение сложившейся ситуации мирным путем, назвав это "сложной историей".

"Кроме того, знаю и убеждена, что русские и украинцы вообще даже не думают о войне. Это невозможно. Её нет и быть не может", — сказала она. "Очень хочу верить и надеюсь на то, что в Донбассе воцарится мир и все республики будут процветать. Это мои пожелания", — заявила Поклонская.

По её словам, 21 февраля она ездила в Ростовскую область, где встретилась с людьми, которые вынужденно оставили свои дома в ЛНР и ДНР. По словам главы Россотрудничества, она вместе с единомышленниками собрала продукты питания, товары первой необходимости, тёплые одеяла для помощи жителям Донбасса. Отмечается, что сбор гуманитарной помощи был её личной инициативой, в осуществлении которой также принимали участие представители фонда "Доктор Лиза".

Подчеркивается, что Россотрудничество будет отслеживать ситуацию с беженцами, решать вопрос оказания им помощи.

Обстановка в Донбассе сильно накалилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР заявили об активных атаках со стороны ВСУ. Женщин, детей и пожилых людей из республик оперативно стали доставлять в соседние российские регионы.

Напомним, подавляющее большинство граждан РФ высказались за приём временных переселенцев из ДНР и ЛНР.

О поддержке решения принять на территории России беженцев из народных республик Донбасса заявили 78% участников опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

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