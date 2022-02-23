Анонсированы новые мощные санкции против России

Вашингтон и Евросоюз готовы совместно ввести новые санкции против России, сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена, который провел телефонные переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Отмечается, что это произойдёт в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины.

"Сегодня Госекретарь США <…> разговаривал с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем. Госсекретарь подтвердил готовность США в координации с ЕС и партнерами ввести дополнительные мощные санкции <…> в случае дальнейшего вторжения России в Украину", — следует из распространенного сообщения внешнеполитического ведомства США.

Напомним, американский президент Джо Байден ввёл санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2", и её руководства. Глава государства заявил, что отдал соответствующий приказ администрации Белого дома.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен