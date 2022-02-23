В Госдуме РФ допустили объединение Донбасса с Воронежем

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий (партия "Единая Россия") заявил о пользе для российской экономик в случае объединения признанных Донецкой и Луганской народных республик с российскими территориями.

По мнению Водолацкого, ДНР и ЛНР могли бы объединиться с Воронежской, Ростовской областями, а также Краснодарским краем.

Парламентарий заявил, что "никто не запрещает нам восстановить то, что когда-то планировалось", и отметил, что такое развитие событий даже возможно.

"Это огромный конгломерат экономики. Огромных людских ресурсов", — подытожил Водолацкий.

По мнению депутата, объединение Республик с Россией представляло бы интерес для тех государств, которые впоследствии могут признать ЛНР и ДНР.

Накануне Еврокомиссия уведомила об ограничениях в торговле с "неподконтрольными украинскому правительству районами в Луганской и Донецкой областях", сказано в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.