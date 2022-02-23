Депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий (партия "Единая Россия") заявил о пользе для российской экономик в случае объединения признанных Донецкой и Луганской народных республик с российскими территориями.
По мнению Водолацкого, ДНР и ЛНР могли бы объединиться с Воронежской, Ростовской областями, а также Краснодарским краем.
Парламентарий заявил, что "никто не запрещает нам восстановить то, что когда-то планировалось", и отметил, что такое развитие событий даже возможно.
"Это огромный конгломерат экономики. Огромных людских ресурсов", — подытожил Водолацкий.
По мнению депутата, объединение Республик с Россией представляло бы интерес для тех государств, которые впоследствии могут признать ЛНР и ДНР.
Накануне Еврокомиссия уведомила об ограничениях в торговле с "неподконтрольными украинскому правительству районами в Луганской и Донецкой областях", сказано в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.