Глава Минобороны Британии Бен Уоллес назвал главную ошибку Владимира Путина, которая роднит его с императором Николаем I.
Если у министра иностранных дел "Туманного Альбиона" Лиз Трасс плохо обстоит дело со знанием российской истории, то министр обороны Великобритании показал осведомлённость о личности российского монарха Николая I. Стратегия российского царя показалась ему схожей с политикой нынешнего президента РФ.
"Царь Николай I совершил ошибку, которую теперь сделал Путин. У него не было друзей, не было союзов", — заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.
Ксения Собчак ранее проводила аналогию между Владимиром Путиным и Александром II.
"Он в середине позапрошлого века решал ту же самую задачу, что и Путин сейчас — преодолевал последствия международной изоляции России после неудачной Крымской войны. Её итогом были те самые санкции, главной из которых был прямой запрет иметь флот в Чёрном море", — говорила журналистка в своей программе "Осторожно, новости".
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