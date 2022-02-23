Татьяна Монтян: на Западе одобрили ликвидацию украинского режима

Накануне главный оппозиционный проект Украины "Голос Правды" опубликовал новое интервью правозащитницы и общественного деятеля Татьяны Монтян. Женщина утверждает, что признание Россией ДНР и ЛНР — только начало, Запад одобрил ликвидацию киевского режима.

Татьяна Монтян рассказала, что после решения властей России признать донбасские республики, Киев бьётся в истерических конвульсиях, тогда как сам народ Украины испытывает подъём и ожидает продолжения. Все байки о грядущем гражданском конфликте в Незалежной являются страшилками, сообщает "Голос правды". Украинцам нечего бояться, а нужно собираться с мыслями и решать, как избавляться от того "бардака", который устроил коллективный Запад на территории Украины за последние восемь лет.

Владимир Путин выполнил просьбу Госдумы России, так как понял, что Запад не будет противодействовать, и признание ДНР и ЛНР — только начало.

"Зелебобиков" слил коллективный Запад. Почему? Потому что пришло время сливать "зелебобиков", — уверена правозащитница.

Что касается ярых сторонников Майдана, они убегут из страны либо предпочтут остаться в надежде пригодиться новым властям. Монтян напомнила, что бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, Юлия Тимошенко и многие другие несколько лет назад гордо носили георгиевские ленты. Но стоило коллективному Западу заявить, что нацизм щедро оплачивается, эти люди тут же забыли историю своей страны.

"Они все за любой "кипиш", лишь бы быть поближе к корыту", — утверждает Монтян.

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