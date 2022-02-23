Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины

Москва намерена вывести свой дипломатический персонал из Украины, говорится в опубликованном заявлении МИД России.

Внешнеполитическое ведомство в документе обвинило Киев в несоблюдении своих международных обязательств по обеспечению безопасности посольства.

"Российское посольство в Киеве и Генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям, — говорится в заявлении. — Российские дипломаты также стали объектом агрессивных действий. Им угрожали физической расправой. Их машины были сожжены.

Киевские власти не смогли отреагировать на эти угрозы и защитить российских дипломатов несмотря на свои обязательства по Венской конвенции".