Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины

Москва намерена вывести свой дипломатический персонал из Украины, говорится в опубликованном заявлении МИД России.
Внешнеполитическое ведомство в документе обвинило Киев в несоблюдении своих международных обязательств по обеспечению безопасности посольства.
"Российское посольство в Киеве и Генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям, — говорится в заявлении. — Российские дипломаты также стали объектом агрессивных действий. Им угрожали физической расправой. Их машины были сожжены.
Киевские власти не смогли отреагировать на эти угрозы и защитить российских дипломатов несмотря на свои обязательства по Венской конвенции".
Как следует из документа, российский дипломатический персонал будет эвакуирован из Украины "в ближайшее время”.
К слову, США уже вывезли своих дипломатов - они теперь, работая во Львове, ночуют "в целях безопасности" в Польше.
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