"Русский медведь проснулся": экс-депутат Лысаков о признании ДНР и ЛНР

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков поддержал признание Россией независимости ДНР и ЛНР и рассказал о важности решения президента РФ Владимира Путина.

"Русский медведь проснулся. На него долго тявкали. Обманывали. Совали палку в берлогу. Улюлюкали. Угрожали. И напросились", — заявил экс-парламентарий в беседе с ФАН.

После признания Россией республик Донбасса Лысаков опубликовал в своём Telegram-канале опрос, чтобы узнать мнение подписчиков по поводу решения президента. Абсолютное большинство читателей поддержали признание ДНР и ЛНР. Были и растерянные пользователи, которые не понимали, как такое решение отразится на жизни страны. Однако все сошлись во мнении, что другого выхода у России не было.

По словам Лысакова, теперь дети Донбасса не будут сидеть в подвалах, прячась от обстрелов, поскольку у граждан ДНР и ЛНР появилась защита в лице России.

Бывший парламентарий уверен, что 21 февраля 2022 года войдет в историю так же, как 18 марта 2014 года (День воссоединения Крыма с Россией).

Лысаков добавил, что в понедельник Путин "жёстко макнул головой в унитаз" Европу, когда подписал указ о признании ДНР и ЛНР.

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