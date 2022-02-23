Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков поддержал признание Россией независимости ДНР и ЛНР и рассказал о важности решения президента РФ Владимира Путина.
"Русский медведь проснулся. На него долго тявкали. Обманывали. Совали палку в берлогу. Улюлюкали. Угрожали. И напросились", — заявил экс-парламентарий в беседе с ФАН.
После признания Россией республик Донбасса Лысаков опубликовал в своём Telegram-канале опрос, чтобы узнать мнение подписчиков по поводу решения президента. Абсолютное большинство читателей поддержали признание ДНР и ЛНР. Были и растерянные пользователи, которые не понимали, как такое решение отразится на жизни страны. Однако все сошлись во мнении, что другого выхода у России не было.
По словам Лысакова, теперь дети Донбасса не будут сидеть в подвалах, прячась от обстрелов, поскольку у граждан ДНР и ЛНР появилась защита в лице России.
Бывший парламентарий уверен, что 21 февраля 2022 года войдет в историю так же, как 18 марта 2014 года (День воссоединения Крыма с Россией).
Лысаков добавил, что в понедельник Путин "жёстко макнул головой в унитаз" Европу, когда подписал указ о признании ДНР и ЛНР.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.