Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что Россия ответит на санкции против российских депутатов, голосовавших за признание Донецкой и Луганской народных республик.
"Разъясняю евробюрократам смысл демократии: депутаты в демократии выражают волю своих избирателей, а не зарубежных бюрократов. Ответ будет", — сказал Никонов "Интерфаксу".
По его словам, Россия может ввести ответные персональные санкции, с запретом на въезд на территорию Российской Федерации.
"Как бы наш "чёрный список" на одну шестую часть суши для санкционеров не стал безбрежным", — сказал Никонов.
Ранее глава европейской дипломатии сообщил, что в Евросоюзе подготовлен первый пакет санкций против России. По его словам, эти санкции сильно ударят по России.
Судя по словам Борреля:
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.