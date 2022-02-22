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Автор Олег Артюков

Никонов пообещал "безбрежный чёрный список” для европейских политиков

Политика

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что Россия ответит на санкции против российских депутатов, голосовавших за признание Донецкой и Луганской народных республик.

Никонов пообещал "безбрежный чёрный список” для европейских политиков

"Разъясняю евробюрократам смысл демократии: депутаты в демократии выражают волю своих избирателей, а не зарубежных бюрократов. Ответ будет", — сказал Никонов "Интерфаксу".

По его словам, Россия может ввести ответные персональные санкции, с запретом на въезд на территорию Российской Федерации.

"Как бы наш "чёрный список" на одну шестую часть суши для санкционеров не стал безбрежным", — сказал Никонов.

Ранее глава европейской дипломатии сообщил, что в Евросоюзе подготовлен первый пакет санкций против России. По его словам, эти санкции сильно ударят по России.

Судя по словам Борреля:

  • Евросоюз вводит санкции против 27 физических и юридических лиц;
  • 351 депутат Госдумы, проголосовавший за независимость Донбасса, включен в чёрный список ЕС;
  • президента России Владимира Путина нет в санкционном списке ЕС;
  • Евросоюз готов продолжить диалог с Россией, но "не в условиях военной угрозы";
  • ЕС принял решение ограничить доступ России к европейскому финансовому рынку и рынку капитала.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
Темы евросоюз жозеп боррель вячеслав никонов
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