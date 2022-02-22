Россия в самое ближайшее время намерена эвакуировать персонал посольства с Украины, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Руководство РФ приняло решение в самое ближайшее время эвакуировать персонал российских загранучреждений на Украине для защиты жизни и безопасности дипломатов и сотрудников посольства, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Там напомнили, что российские дипломаты неоднократно подвергались агрессии в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. При этом украинские власти никак не реагировали на угрозы в адрес сотрудников дипмиссий и генконсульств РФ.
Ранее Совет Федерации разрешил использовать Вооруженные силы РФ за пределами страны. Выступая перед журналистами, российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать военную помощь Донбассу в случае необходимости, поскольку взяла на себя такие обязательства, признав суверенитет республик.
В понедельник, 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.