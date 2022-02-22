Россия намерена эвакуировать персонал посольства с Украины в ближайшее время

Россия в самое ближайшее время намерена эвакуировать персонал посольства с Украины, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Руководство РФ приняло решение в самое ближайшее время эвакуировать персонал российских загранучреждений на Украине для защиты жизни и безопасности дипломатов и сотрудников посольства, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Там напомнили, что российские дипломаты неоднократно подвергались агрессии в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. При этом украинские власти никак не реагировали на угрозы в адрес сотрудников дипмиссий и генконсульств РФ.

Ранее Совет Федерации разрешил использовать Вооруженные силы РФ за пределами страны. Выступая перед журналистами, российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать военную помощь Донбассу в случае необходимости, поскольку взяла на себя такие обязательства, признав суверенитет республик.

В понедельник, 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

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