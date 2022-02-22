EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Депутат Горелкин объяснил, почему не стоит бояться "кары" Запада

Политика

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что не стоит впадать в панику из-за возможной реакции Запада на признание Россией республик Донбасса.

Депутат Горелкин объяснил, почему не стоит бояться "кары" Запада

Он отметил, что решение президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР было позитивно воспринято большинством жителей России. Такой вывод депутат сделал, "опираясь на телеграм-каналы, которые читаю, и на социологию".

"Есть и те, кто сомневается: по их мнению, России теперь грозит обструкция со стороны глобальных ИТ-корпораций со всеми вытекающими последствиями", — отметил Антон Горелкин в своём telegram-канале.

Депутат призвал не тревожиться и не переживать, что "телефон превратится в кирпич".

"Аргументы паникёров разбиваются о бизнес-логику корпораций, в которой нет места политике, а есть четкое понимание важности российского рынка. Позволить себе какие-то резкие движения — фактически означает подарить рынок китайским и корейским игрокам. Я уверен, этого не случится", — подчеркнул Антон Горелкин.

Депутат дал "совет всем алармистам": следить не за риторикой западных политиков, а за фактами.

"Важным индикатором сейчас может стать выполнение американскими компаниями требований закона "о приземлении". Не сомневаюсь, что компании его выполнят".

Закон о "приземлении" зарубежных IT-компаний, по которому они обязуются открыть в РФ своё представительство, вступил в силу с 1 января этого года. Закон касается всех интернет-компаний с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей.

От таких компаний требуется:

  • открыть представительства или учредить российские юридические лица;
  • своевременно удалять противоправный контент, отслеживая размещение такого контента;
  • разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Стоит заметить, что во вторник стало известно о том, что закон о "приземлении" начали выполнять Meta Platforms, Inc. и Zoom Video Communications, Inc. Ранее требования закона начали выполнять Apple, Spotify, Likee, TikTok, Viber.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
Новости
Владимир Путин выдвинул ультиматум Украине по Крыму
Путин о Минских соглашениях: "Их теперь не существует"
Депутат Горелкин объяснил, почему не стоит бояться "кары" Запада
Европа раскалывается: Венгрия не поддержала пакет санкций ЕС против России
Путин: я не сказал, что войска РФ оправятся в Донбасс прямо сейчас
Якубович объяснил, почему Россия опоздала с признанием ДНР и ЛНР
Минобороны РФ: мы должны взять под защиту жителей ДНР и ЛНР
Захарова заявила, что вопрос с границами ДНР и ЛНР ещё решается
Предпринимательские и медиаклассы в Москве открыли по инициативе школьников
В Госдуме раскрыли истинную цель заморозки "Северного потока-2" со стороны ФРГ
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР

Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.

Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР
В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным
Мир. Новости мира
В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным
Мир. Новости мира
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Политика. Новости и аналитика
Сосновский назвал, что стало последней каплей в чаше терпения Путина
Василий Амирджанов Власти нанесли удар по народной монументалистике Василий Амирджанов Любовь Степушова Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет Любовь Степушова Усам Оздемиров Чего нам ждать от послания президента Федеральному собранию? Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Страна.UA: Зеленскому надо, чтобы Россия признала республики Донбасса
Мир. Новости мира
На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"
На заседании Совбеза о признании независимости ДНР и ЛНР заметили странности
Общество
На заседании Совбеза о признании независимости ДНР и ЛНР заметили странности
Последние материалы
В Казахстане ответили Симоньян на обвинения в неблагодарности
Якубович объяснил, почему Россия опоздала с признанием ДНР и ЛНР
Минобороны РФ: мы должны взять под защиту жителей ДНР и ЛНР
Захарова заявила, что вопрос с границами ДНР и ЛНР ещё решается
Предпринимательские и медиаклассы в Москве открыли по инициативе школьников
В Госдуме раскрыли истинную цель заморозки "Северного потока-2" со стороны ФРГ
Совфед разрешил Путину использовать Вооружённые силы РФ в Донбассе
Песков: Украину ждут трудности в случае разрыва дипотношений с РФ
В Раду внесли законопроект о прекращении дипотношений с Россией
Сатановский объяснил, почему Китай так отреагировал на признание ЛНР и ДНР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников