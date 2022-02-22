Депутат Горелкин объяснил, почему не стоит бояться "кары" Запада

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что не стоит впадать в панику из-за возможной реакции Запада на признание Россией республик Донбасса.

Он отметил, что решение президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР было позитивно воспринято большинством жителей России. Такой вывод депутат сделал, "опираясь на телеграм-каналы, которые читаю, и на социологию".

"Есть и те, кто сомневается: по их мнению, России теперь грозит обструкция со стороны глобальных ИТ-корпораций со всеми вытекающими последствиями", — отметил Антон Горелкин в своём telegram-канале.

Депутат призвал не тревожиться и не переживать, что "телефон превратится в кирпич".

"Аргументы паникёров разбиваются о бизнес-логику корпораций, в которой нет места политике, а есть четкое понимание важности российского рынка. Позволить себе какие-то резкие движения — фактически означает подарить рынок китайским и корейским игрокам. Я уверен, этого не случится", — подчеркнул Антон Горелкин.

Депутат дал "совет всем алармистам": следить не за риторикой западных политиков, а за фактами.

"Важным индикатором сейчас может стать выполнение американскими компаниями требований закона "о приземлении". Не сомневаюсь, что компании его выполнят".

Закон о "приземлении" зарубежных IT-компаний, по которому они обязуются открыть в РФ своё представительство, вступил в силу с 1 января этого года. Закон касается всех интернет-компаний с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей.

От таких компаний требуется:

открыть представительства или учредить российские юридические лица;

своевременно удалять противоправный контент, отслеживая размещение такого контента;

разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Стоит заметить, что во вторник стало известно о том, что закон о "приземлении" начали выполнять Meta Platforms, Inc. и Zoom Video Communications, Inc. Ранее требования закона начали выполнять Apple, Spotify, Likee, TikTok, Viber.