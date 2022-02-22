Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что не стоит впадать в панику из-за возможной реакции Запада на признание Россией республик Донбасса.
Он отметил, что решение президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР было позитивно воспринято большинством жителей России. Такой вывод депутат сделал, "опираясь на телеграм-каналы, которые читаю, и на социологию".
"Есть и те, кто сомневается: по их мнению, России теперь грозит обструкция со стороны глобальных ИТ-корпораций со всеми вытекающими последствиями", — отметил Антон Горелкин в своём telegram-канале.
Депутат призвал не тревожиться и не переживать, что "телефон превратится в кирпич".
"Аргументы паникёров разбиваются о бизнес-логику корпораций, в которой нет места политике, а есть четкое понимание важности российского рынка. Позволить себе какие-то резкие движения — фактически означает подарить рынок китайским и корейским игрокам. Я уверен, этого не случится", — подчеркнул Антон Горелкин.
Депутат дал "совет всем алармистам": следить не за риторикой западных политиков, а за фактами.
"Важным индикатором сейчас может стать выполнение американскими компаниями требований закона "о приземлении". Не сомневаюсь, что компании его выполнят".
Закон о "приземлении" зарубежных IT-компаний, по которому они обязуются открыть в РФ своё представительство, вступил в силу с 1 января этого года. Закон касается всех интернет-компаний с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей.
От таких компаний требуется:
Стоит заметить, что во вторник стало известно о том, что закон о "приземлении" начали выполнять Meta Platforms, Inc. и Zoom Video Communications, Inc. Ранее требования закона начали выполнять Apple, Spotify, Likee, TikTok, Viber.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.