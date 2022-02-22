Эксперт Жарихин сравнил ситуацию с Донбассом с Абхазией и Южной Осетией

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что ситуация с признанием Россией Донецкой и Луганской Народных Республик может пойти по сценарию 2008 года, когда Москва признала Абхазию и Южную Осетию, и на этих территориях воцарился мир.

Жарихин напомнил, что в Абхазии и Южной Осетии на протяжении 14 лет нет боевых действий.

"Ситуация в наиболее благоприятном варианте выйдет на ситуацию с Абхазией и Южной Осетией, в которых уже в общем-то уже 14 лет полная тишина, спокойствие и отсутствие каких-либо военных действий", — сказал Жарихин в беседе с РИА Новости.

Эксперт считает, что в текущих обстоятельствах Украина откажется от эскалации конфликта, поскольку не захочет прямого столкновения с российской армией, которая теперь будет находиться в ДНР и ЛНР.

Тем не менее, признание республик "создаст слишком много проблем для России", добавил Жарихин.

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