Экс-глава Генштаба РФ: Британия не будет воевать за Украину

Несмотря на умение делать громкие и пафосные заявления, Запад не готов предпринимать по-настоящему смелые и жёсткие действия. По крайней мере, своими руками.

Вот и Британия хочет вернуть себе некогда былое могущество, однако воевать за Украину не будет.

В этом убеждён бывший начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России в 2004–2008 гг. генерал армии Юрий Балуевский.

Экс-глава Генштаба прокомментировал анонсированное в феврале создание оборонного союза Британии, Польши и Украины.

"Британия хочет вернуть себе былое могущество. Им хочется кем-то порулить. Но пусть Украина не обольщается по поводу создания маленького НАТО. Британцы слишком хорошо живут, чтобы умирать за Украину. Это чисто политическая игра. Британцы как бы говорят: "Мы вас поддержим, но воевать за вас не будем", — сказал Балуевский.

А тем временем, Британия должна держаться подальше от российско-украинского конфликта. Таковы результаты опроса, проведенного в Великобритании на тему возможного участия страны в конфликте.

Абсолютное большинство респондентов (78%) выступает против того, чтобы Лондон вмешивался в ситуацию, ибо это грозит бедами и смертями.