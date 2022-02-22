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Автор Елена Былкина

Представители крупных партий РФ дружно обрушились на Зеленского

Политика

Представители КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" по очереди объяснили, почему они не любят Владимира Зеленского.

Представители крупных партий РФ дружно обрушились на Зеленского

В Госдуме стартовало заседание по ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в рамках своего выступления прошёлся с критикой по актёрским способностям главы Украины Владимира Зеленского.

"Средней руки актер, которому стоять за седьмой кулисой с алебардой и выходить в 3 отделении”, — заявил лидер коммунистов.

Зюганов уверен, что на Украине правят фашисты, а европейцы почему-то хлопают Зеленскому по пять минут.

Глава КПРФ назвал власть на Украине нацистско-бандеровским режимом, отметив, что Россия должна помочь украинцам скинуть эту власть, которую поддерживают американцы и НАТО. Виновниками всех бедствий Геннадий Андреевич назвал глобалистов.

Андрей Луговой от ЛДПР сравнил 22 февраля с 9 мая, "когда мы победили Гитлера".

Сергей Миронов от "Справедливой России" назвал Зеленского трусом, который боится нацистов и фашистов. Лидер Украины, по словам Миронова, проводит политику геноцида к собственному народу.

"Народ будет судить Зеленского за предательство народа, идеалов и православия"

Профильные комитеты Совфеда единогласно рекомендовали палате одобрить законы о ратификации соглашений России с ДНР и ЛНР.

Владимир Зеленский в ответ на шаги России решил рассмотреть предложение о разрыве дипломатических отношений с РФ.

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Ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР | Прямая трансляция
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы сергей миронов геннадий зюганов владимир зеленский
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