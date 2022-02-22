Представители крупных партий РФ дружно обрушились на Зеленского

Представители КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" по очереди объяснили, почему они не любят Владимира Зеленского.

В Госдуме стартовало заседание по ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в рамках своего выступления прошёлся с критикой по актёрским способностям главы Украины Владимира Зеленского.

"Средней руки актер, которому стоять за седьмой кулисой с алебардой и выходить в 3 отделении”, — заявил лидер коммунистов.

Зюганов уверен, что на Украине правят фашисты, а европейцы почему-то хлопают Зеленскому по пять минут.

Глава КПРФ назвал власть на Украине нацистско-бандеровским режимом, отметив, что Россия должна помочь украинцам скинуть эту власть, которую поддерживают американцы и НАТО. Виновниками всех бедствий Геннадий Андреевич назвал глобалистов.

Андрей Луговой от ЛДПР сравнил 22 февраля с 9 мая, "когда мы победили Гитлера".

Сергей Миронов от "Справедливой России" назвал Зеленского трусом, который боится нацистов и фашистов. Лидер Украины, по словам Миронова, проводит политику геноцида к собственному народу.

"Народ будет судить Зеленского за предательство народа, идеалов и православия"

Профильные комитеты Совфеда единогласно рекомендовали палате одобрить законы о ратификации соглашений России с ДНР и ЛНР.

Владимир Зеленский в ответ на шаги России решил рассмотреть предложение о разрыве дипломатических отношений с РФ.

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