Володин рассказал о состоянии Жириновского: "Ему намного лучше, хотел выступить"

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что недавно беседовал с руководителем ЛДПР Владимиром Жириновским. Он чувствует себя намного лучше, подчеркнул спикер российского парламента.

"Я вчера с ним разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают, надеюсь, что мы его увидим в зале в ходе мартовских заседаний", — сообщил Володин, слова которого цитирует REGNUM.

Также о состоянии Жириновского говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он сказал, что коллега идёт на поправку, передаёт РИА Новости.

Ранее в ЛДПР описали реакцию главы партии на признание Россией суверенитета ЛДНР. По словам представителей организации, депутат ликовал.

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