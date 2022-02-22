Вид вернувшегося на российское ТВ Ковтуна удивил Екатерину Стриженову

Украинский политэксперт Вячеслав Ковтун после продолжительного отсутствия вернулся на телеэкраны России.

В очередном выпуске программы "Время покажет" ведущие и гости не оставили без внимания изменившуюся внешность, а также необычные заявления по экономической ситуации в РФ.

Политический эксперт из Незалежной начал собственное выступление с оценки нашей финансовой системы, заметив, что Кремль совершает большую ошибку, когда не уделяет достаточного внимания своей экономике. Ковтун сделал "громкие" заявления о ВВП России, на чём его и подловили.

"Россия — это всего 1% мирового ВВП. Когда Ельцин уходил, тогда, в "проклятых девяностых", было 4%. За это время мир ушёл далеко вперёд. Китай, Индия, другие страны", — сказал украинец.

Ведущая программы Екатерина Стриженова, отвечая на выпад киевского эксперта, отметила, что он за время отсутствия в России утратил компетентность в экономических и политических вопросах, и выпал из повестки. Поэтому гость с Украины допустил ошибочные заявления, не имеющие ничего общего с реальностью.

Стриженова также обратила внимание на внешний вид Ковтуна, заметив, что он несколько растерял форму. Ведущая указала, что эксперт выглядит постаревшим и уставшим, и "отсутствие на телевидении не пошло ему на пользу".

"Где вы всё это время были? Вы были на другой планете? У меня ощущение, что мы все в повестке, а вы с какого-то курорта вернулись. Вы похудели, но стали старше", — подытожила Екатерина.

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