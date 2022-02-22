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Автор Дмитрий Плотников

Вид вернувшегося на российское ТВ Ковтуна удивил Екатерину Стриженову

Политика

Украинский политэксперт Вячеслав Ковтун после продолжительного отсутствия вернулся на телеэкраны России.

Вид вернувшегося на российское ТВ Ковтуна удивил Екатерину Стриженову

В очередном выпуске программы "Время покажет" ведущие и гости не оставили без внимания изменившуюся внешность, а также необычные заявления по экономической ситуации в РФ.

Политический эксперт из Незалежной начал собственное выступление с оценки нашей финансовой системы, заметив, что Кремль совершает большую ошибку, когда не уделяет достаточного внимания своей экономике. Ковтун сделал "громкие" заявления о ВВП России, на чём его и подловили.

"Россия — это всего 1% мирового ВВП. Когда Ельцин уходил, тогда, в "проклятых девяностых", было 4%. За это время мир ушёл далеко вперёд. Китай, Индия, другие страны", — сказал украинец.

Ведущая программы Екатерина Стриженова, отвечая на выпад киевского эксперта, отметила, что он за время отсутствия в России утратил компетентность в экономических и политических вопросах, и выпал из повестки. Поэтому гость с Украины допустил ошибочные заявления, не имеющие ничего общего с реальностью.

Стриженова также обратила внимание на внешний вид Ковтуна, заметив, что он несколько растерял форму. Ведущая указала, что эксперт выглядит постаревшим и уставшим, и "отсутствие на телевидении не пошло ему на пользу".

"Где вы всё это время были? Вы были на другой планете? У меня ощущение, что мы все в повестке, а вы с какого-то курорта вернулись. Вы похудели, но стали старше", — подытожила Екатерина.

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Ковтун и Стриженова
Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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