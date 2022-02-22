В пресс-службе ЛДПР описали реакцию руководителя партии Владимира Жириновского на признание Москвой независимости Донбасса. По словам представителей организации, российский депутат ликовал.
"Он (Жириновский. — Прим. ред.) без преувеличения ликовал. Всё, что происходит, — это то, о чём Владимир Жириновский говорил десятилетиями, — заявили представители ЛДПР, слова которых приводит NEWS.ru.
Ранее, 21 февраля, президент России Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую Народные Республики. Таким образом президент РФ удовлетворил просьбы Госдумы и глав ЛДНР.
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В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.
В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.