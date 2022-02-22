Турция очень заинтересована в признании ДНР и ЛНР

Признание Анкарой ДНР и ЛНР было бы подходящим для интересов и безопасности Турции, заявил генеральный секретарь турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек.

Политик убеждён, что сейчас создаётся новый мировой порядок.

"Признание независимости ДНР и ЛНР служит интересам и безопасности Турции. Это серьёзный удар по расширению НАТО на Восток, угрозам Турции. Турция не должна оставаться безучастным в этом процессе. Это имеет историческое значение. Признание Турцией ДНР и ЛНР, которое стало ударом по планам США расширить НАТО на Восток, было бы подходящим с точки зрения интересов и безопасности Анкары", — сказал Перинчек РИА Новости.

Партия Vatan исходит из стратегических национальных интересов, которая "буквально разрывается с атлантического блока и близится к евразийскому", подытожил генсек Vatan.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на юго-востоке Украины приобрела критический характер и он принял решение признать Луганскую и Донецкую народные республики как независимые государства. Глава РФ поручил Вооружённым Силам обеспечить мир в республиках.

Позже постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев требует от РФ отменить решение о признании независимости ЛНР и ДНР, а также настаивает, чтобы Кремль вернулся за стол переговоров по урегулированию конфликта в регионе.