Запад сильно ошибся, приняв отвод войск России от украинской границы за слабость

США с сателлитами совершили большую ошибку, вынудив Украину начать наступление на ЛДНР.

Подобные провокации у российских границ обернутся для Киева и иных игроков на международной арене весьма серьезными последствиями.

Это утверждает российский политический аналитик Анатолий Вассерман на сайте информационного издания Ren-TV. Эксперт дал свой прогноз по дальнейшим планам Украины и объяснил, почему Запад сильно ошибся, приняв отвод российских войск от границы Украины за слабость.

Вассерман особо подчёркивает, что Вашингтон и Брюссель продолжает провоцировать Киев на дальнейшее обострение ситуации на юго-востоке региона, призывая начать полномасштабное наступление на Республики. Но подобные меры являются ошибкой, поскольку Штаты и страны Евросоюза просчитались, понадеявшись, что российские войска начали возвращаться на места дислокации.

Аналитик уверен, что наступление, организованное Украиной на ДНР и ЛНР, является главной ошибкой Киева, поскольку Россия не оставит собственных граждан в беде. А теперь, после признания Кремлём Республик и вовсе будет вынуждена начать спецоперацию по принуждению Украины к миру.

"Открытым текстом объясняю: возвращение наших войск, участвовавших в учениях, в места постоянной дислокации наши противники восприняли как нашу слабость. Открытым текстом уверяю: они очень ошиблись», — подытожил Вассерман.