Кадыров оценил угрозы Запада санкциями против России: "Подумаешь, одной больше"

Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что согласен со словами лидера России Владимира Путина о том, что западные страны шантажируют российскую сторону, угрожая санкциями. Как подчеркнул глава республики, конструктивных решений от стран ЕС ждать не приходится.

Кадыров уточнил, что в России просто "не хотят видеть друзей" и западным странам не нужно партнёрство с российской стороной.

"Запад шантажирует Россию санкциями, но предлог для них будет сфабрикован или найден всегда" — написал Кадыров в своём Telegram. — " Какого-нибудь другого решения — конструктивного, взаимовыгодного — иностранные коллеги предложить не могут. Да и не нужно им, чтобы Россия была партнёром. Поэтому с этой цитатой Владимира Владимировича я соглашусь. В нас не хотят видеть друзей".

Как подчеркнул глава Чечни, в случае малейшего несогласия западные политики "хватаются за листок" с санкциями.

"Подумаешь, одной санкцией больше", — резюмировал политик.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен