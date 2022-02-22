Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что согласен со словами лидера России Владимира Путина о том, что западные страны шантажируют российскую сторону, угрожая санкциями. Как подчеркнул глава республики, конструктивных решений от стран ЕС ждать не приходится.
Кадыров уточнил, что в России просто "не хотят видеть друзей" и западным странам не нужно партнёрство с российской стороной.
"Запад шантажирует Россию санкциями, но предлог для них будет сфабрикован или найден всегда" — написал Кадыров в своём Telegram. — " Какого-нибудь другого решения — конструктивного, взаимовыгодного — иностранные коллеги предложить не могут. Да и не нужно им, чтобы Россия была партнёром. Поэтому с этой цитатой Владимира Владимировича я соглашусь. В нас не хотят видеть друзей".
Как подчеркнул глава Чечни, в случае малейшего несогласия западные политики "хватаются за листок" с санкциями.
"Подумаешь, одной санкцией больше", — резюмировал политик.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.