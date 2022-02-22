В ходе консультаций членов Совета Безопасности Российской Федерации по поводу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, отколовшихся от Украины, президент России Владимир Путин напомнил, что включение двух республик в состав Российской Федерации не стоит на повестке дня.
Таким образом, он внёс ясность после выступления главы внешней разведки Сергея Нарышкина, заявившего, что он поддерживает "решение о включении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации".
Путин в ответ покачал головой:
"Мы не говорим об этом, мы не советуем об этом. Мы говорим о том, признаём мы их или нет".
Таким образом — и это важный момент — Россия признала донбасские самопровозглашённые республики, как суверенные страны. А президент дал чёткое пояснение всем заинтересованным сторонам — и прежде всего "западным партнёрам": ни ЛНР, ни ДНР в состав РФ включены не будут. Наши отношения впредь будут строится на основе ряда двусторонних договоров:
Появились подробности договора о сотрудничестве между Россией и Донбассом
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