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Автор Ольга Лебедева

Глава СВР запутался в терминах, обсуждая отношения РФ и ЛДНР

Политика

В ходе консультаций членов Совета Безопасности Российской Федерации по поводу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, отколовшихся от Украины, президент России Владимир Путин напомнил, что включение двух республик в состав Российской Федерации не стоит на повестке дня.

Глава СВР Сергей Нарышкин нервничает на заседании Совбеза РФ

Таким образом, он внёс ясность после выступления главы внешней разведки Сергея Нарышкина, заявившего, что он поддерживает "решение о включении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации".

Путин в ответ покачал головой:

"Мы не говорим об этом, мы не советуем об этом. Мы говорим о том, признаём мы их или нет".

Таким образом — и это важный момент — Россия признала донбасские самопровозглашённые республики, как суверенные страны. А президент дал чёткое пояснение всем заинтересованным сторонам — и прежде всего "западным партнёрам": ни ЛНР, ни ДНР в состав РФ включены не будут. Наши отношения впредь будут строится на основе ряда двусторонних договоров:

Появились подробности договора о сотрудничестве между Россией и Донбассом

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин сергей нарышкин
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