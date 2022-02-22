Путин: отдельно накажем за майскую Одессу

Во время телеобращения к гражданам России в понедельник Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день известны имена виновных в одесской трагедии 2 мая 2014 года и что все они предстанут перед судом.

Говоря о послемайданных событиях, российский лидер подчеркнул, что тогда власть на Украине захватили радикалы, которые устроили в стране террор против всех несогласных с их видением "революции достоинства":

"Украинские города захлестнула волна погромов и насилия, громких и безнаказанных убийств, — сказал Владимир Путин. — Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участников мирной акции протеста зверски заживо сожгли в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, для того чтобы их покарать: найти и предать суду".

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