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Автор Денис Постольский

На фоне признания Донбасса Киев наносит удары по жилым кварталам в ДНР

Политика

Украинские войска продолжают наносить массированные удары по жилым кварталам Донецской народной республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ДНР.

В результате пострадала мирная жительница Донецка. Утверждается, что обстрел ведут "боевики" 54-й бригады Кировского и Петровского районов города Донецка.

В результате поврежден гражданский автомобиль, а также пять жилых домов, газопровод низкого давления. Прекращена подача топлива в 35 жилых домов.

Напомним, Вооружённые силы Украины произвели не менее пяти выстрелов из танка в направлении Донецка. По данным корреспондента РИА Новости, в пригородах Луганска слышны звуки новых взрывов.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
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