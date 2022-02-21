Украинские войска продолжают наносить массированные удары по жилым кварталам Донецской народной республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ДНР.
В результате пострадала мирная жительница Донецка. Утверждается, что обстрел ведут "боевики" 54-й бригады Кировского и Петровского районов города Донецка.
В результате поврежден гражданский автомобиль, а также пять жилых домов, газопровод низкого давления. Прекращена подача топлива в 35 жилых домов.
Напомним, Вооружённые силы Украины произвели не менее пяти выстрелов из танка в направлении Донецка. По данным корреспондента РИА Новости, в пригородах Луганска слышны звуки новых взрывов.
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