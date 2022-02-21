Экс-депутат Рады рассказал, что происходит в Киеве в ожидании "вторжения" России

Люди на Украине сейчас больше всего боятся не "вторжения" российской армии, а мародёрства. О том, какие настроения царят в Киеве на фоне паники и слухов о скором "нападении" России, рассказал народный депутат Рады V созыва Василий Волга.

По его словам, люди достаточно серьёзно встревожены и всё сильнее понимают, что никому верить нельзя. Единственное, что понимают на Украине, так это то, что напряжение и концентрация войск так велики, что в происходящем уже трудно разобрать, кто прав, а кто виноват, заметил экс-нардеп.

"Люди хотят, чтобы ничего не происходило, чтобы это закончилось. Вот какая атмосфера", — заявил Волга в эфире YouTube-канала Украина.ру.

Он добавил, что в магазинах Киева можно всё больше увидеть тележки с продуктами длительного хранения: соль, спички, крупы. Причём закупаются этим пожилые люди.

По словам бывшего депутата, также "вымели" всё в оружейных магазинах. И основные покупатели, как рассказали продавцы, это люди старшего возраста — от 50 и старше, и есть даже очень пожилые.

Но боятся они не наступления армии России, а мародёров. То есть того, что ситуация и далее будет выходить из-под контроля. Они боятся, что институты государства не будут успевать реагировать и хотят защитить себя сами, заключил собеседник канала.

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