Политолог назвал срок, когда может состояться встреча Путина и Байдена

Встреча президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена может состояться до конца этой недели или в начале следующей. Такое мнение высказал международный эксперт, российский политолог Алексей Мартынов в беседе с изданием "Свободная пресса".

Аналитик считает, что встреча, на которую США согласились благодаря дипломатии французского лидера Эммануэля Макрона, будет очень важной, и её можно сравнить с Ялтинской конференцией. Политолог считает, что это хорошая новость.

Он подчеркнул, что это не только саммит Байдена и Путина, но и саммит о гарантиях безопасности, формат которого в дальнейшем будет расширен до включения лидеров европейских государств, которые прямо заинтересованы в безопасности.

Однако главные опасения здесь в том, что Украина может что-нибудь натворить в те дни, пока согласовывается повестка, заметил политолог. По его мнению, такая встреча — хороший шанс выйти из создавшейся трудной ситуации.

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