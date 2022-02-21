Бужинский назвал единственный повод для вступления России в войну с Украиной

Военного столкновения России и Украины, скорее всего, не будет, так как для этого нет веских причин. Такое мнение высказал профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский в эфире ток-шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1".

"Единственный серьёзный повод для того, чтобы Россия вмешалась в конфликт военным путём, это начало украинского наступления на Донбасс", — заявил аналитик.

Он заметил, что обстрелы это трагично, так как гибнут люди, однако это, по его мнению, можно урегулировать дипломатическим путём. К этому пути, относится и подавление огневых точек ВСУ силами ЛНР и ДНР. И они с этим справляются, полагает эксперт.

Генерал-лейтенант выразил абсолютную уверенность в том, что непризнанные республики сейчас недостатка в средствах подавления не испытывают, а также не будут испытывать и в дальнейшем.

Другое дело, что американцами овладела идея введения санкций в отношении России, а теперь они хотят ввести санкции против российского ВПК, заключил военный аналитик.

Ранее Евгений Бужинский объяснил, почему Украина не сможет создать собственное ядерное оружие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен